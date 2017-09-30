بالصور.. وكيل "أوقاف القليوبية" يشرف على اختبارات المسجد الجامع
بالصور.. وكيل "أوقاف القليوبية" يشرف على اختبارات المسجد الجامع
12:04 م السبت 30 سبتمبر 2017
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القليوبية - أسامة علاء الدين:
أشرف الشيخ محمود أبوحبسة وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم السبت، على اختبارات المسجد الجامع، وذلك بمقر مسجد ناصر بمدينة بنها.
من جانبه أكد وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات اليوم، أنه قد تقرر عقد امتحان المسجد الجامع بالمحافظة على أن يكون من ضمن المتقدمين للمسابقة الإمام الذي يعمل بالمسجد الجامع، وإذا كان هناك إمام ترى الإدارة أنه يستحق دخول الامتحان نظرا لكفاءته فعلى الإدارة ترشيحه، وذلك لاختيار الكفاءات من الأئمة ومن يتأخر في ترشيح الأئمة يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
حضر الاختبار الشيخ إسماعيل أحمد مدير الدعوة، والشيخ محمد أبوسعدة مفتش عام الوزارة، والشيخ علي عبدالنعيم رئيس المساجد الحكومية.
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