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اعتراضًا على زيادة مصروفات المدن الجامعية.. وقفة احتجاجية لطلاب بالإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

اعتراضًا على زيادة مصروفات المدن الجامعية.. وقفة احتجاجية لطلاب بالإسكندرية (صور)

12:03 م السبت 30 سبتمبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

نظم العشرات من طلاب جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الجامعة بمنطقة الشاطبي، اعتراضًا على قرار زيادة رسوم الإقامة بالمدن الجامعية.

وقررت جامعة الإسكندرية رفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعة بواقع 150 جنيهًا للطالب بدون تغذية، و350 جنيهًا بالتغذية.

وأرجعت الجامعة القرار السابق إلى ارتفاع تكلفة إقامة الطالب الواحد بالمدن الجامعية لأكثر من 1300 جنيه، وتتحمل الجامعة الفارق.

ورفع الطلاب المشاركون في الوقفة لافتات دوّنوا عليها عبارات تطالب الجامعة بالتراجع عن قرارها منها: "ارحمونا - طلبة المدن"، "لا لزيادة مصاريف المدن الجامعية"، "بلاش ظلم.. مش هنكمل تعليم".

جدير بالذكر أن جامعة الإسكندرية يتبعها 4 مدن جامعية تستوعب نحو 7000 طالب وطالبة، بالإضافة لـ 500 طالب وطالبة بالمدن الجامعية الملحقة بكليتي التربية الرياضية للبنين.

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