أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية: فتح باب الترخيص لمركبات التوك توك اعتبارًا من أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية: فتح باب الترخيص لمركبات التوك توك اعتبارًا من أكتوبر

12:03 م السبت 30 سبتمبر 2017

محافظ القليوبية: فتح باب الترخيص لمركبات التوك توك اعتبارًا من أكتوبر

محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي

القليوبية - (أ. ش. أ):

قال محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي: إنه يجري حاليًا إنشاء قاعدة بيانات لجميع مركبات "التوك توك" داخل المحافظة، بالتنسيق مع إدارة المرور ومجالس المدن ومركز معلومات التنمية المحلية .

وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه تقرر فتح باب الترخيص لمركبات التوك توك اعتبارًا من أكتوبر المقبل، مع إعفاء أصحابها من رسوم السرفيس، على أن يسدد طالب الترخيص الرسوم المتعلقة بالمرور فقط.

وأشار إلى أنه سيجري مصادرة أي مركبة توك توك غير مرخصة، سواء بالمدن أو القرى، حال عدم حصولها على ترخيص، لافتًا إلى وجود 3060 من هذه المركبات على مستوى المحافظة حصلت على الترخيص، وتعمل وفقًا للقانون.

ووجه المحافظ، مدير المرور اللواء محمد درويش، بتكثيف الحملات المرورية لضبط المركبات التي يتم تسييرها بدون ترخيص، مع التأكيد على حظر سيرها داخل المدن الرئيسية أو في الطرق الرئيسية والسريعة.

وشدد عشماوي على تكثيف الحملات المرورية على السيارات والدرجات البخارية التي لا تحمل لوحات معدنية، مع متابعة ضبط تعريفة السرفيس وتطبيق الأسعار المقررة بالمواقف، ووضع تسعيرة لمركبات التوك توك في المناطق التي تعمل بها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • افتتاح عدد من المشروعات بالقليوبية خلال احتفالات أكتوبر

    أخبار

  • سحب الأعمال من الشركة المنفذة لإنشاء بلاعات الأمطار بمدينة قليوب

    أخبار

  • إنشاء منظومة للمتابعة الميدانية الإلكترونية للقضاء على الفساد الإداري

    أخبار

  • "تعليم القليوبية": تغييرات جديدة بالديوان والإدارات قريبا

    أخبار

إعلان

f173d44658.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017