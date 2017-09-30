محافظ القليوبية: فتح باب الترخيص لمركبات التوك توك اعتبارًا من أكتوبر

القليوبية - (أ. ش. أ):

قال محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي: إنه يجري حاليًا إنشاء قاعدة بيانات لجميع مركبات "التوك توك" داخل المحافظة، بالتنسيق مع إدارة المرور ومجالس المدن ومركز معلومات التنمية المحلية .

وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه تقرر فتح باب الترخيص لمركبات التوك توك اعتبارًا من أكتوبر المقبل، مع إعفاء أصحابها من رسوم السرفيس، على أن يسدد طالب الترخيص الرسوم المتعلقة بالمرور فقط.

وأشار إلى أنه سيجري مصادرة أي مركبة توك توك غير مرخصة، سواء بالمدن أو القرى، حال عدم حصولها على ترخيص، لافتًا إلى وجود 3060 من هذه المركبات على مستوى المحافظة حصلت على الترخيص، وتعمل وفقًا للقانون.

ووجه المحافظ، مدير المرور اللواء محمد درويش، بتكثيف الحملات المرورية لضبط المركبات التي يتم تسييرها بدون ترخيص، مع التأكيد على حظر سيرها داخل المدن الرئيسية أو في الطرق الرئيسية والسريعة.

وشدد عشماوي على تكثيف الحملات المرورية على السيارات والدرجات البخارية التي لا تحمل لوحات معدنية، مع متابعة ضبط تعريفة أسعار السرفيس وتطبيق الأسعار المقررة بالمواقف، ووضع تسعيرة لمركبات التوك توك في المناطق التي تعمل بها.