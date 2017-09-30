«محمد الدرة».. أيقونة النضال الفلسطيني الذي ظل ينزف 17 دقيقة

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رغم مرور 17 عامًا على واحد من أبشع مشاهد العدوان الإسرائيلي، وهو اغتيال الطفل الفلسطيني محمد الدرة في حضن أبيه جمال، إلا أنه لا يزال محفورًا في ذاكرة العرب بل والعالم بأسره.

استشهاد الدرة لم يكن مجرد حادث قتل عادي من قبل جيش الاحتلال، وإنما كانت صرخة سُمع دويها في أركان الوطن العربي بأكمله، واهتزت لقوتها عروش الحكام العرب آنذاك، وأصبح اسمه هذا الطفل الذي لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في عمر الـ12 عامًا، أيقونة في تاريخ النضال الفلسطيني، وقبره مزارًا لوكالات الأنباء العالمية.



البداية كانت في صباح يوم 30 سبتمبر من عام 2000 عند عودة الطفل بصحبة أبيه جمال من مزاد للسيارات، في وقت ضربت فيه الاحتجاجات أرجاء الدولة الفلسطينية، واشتدت خلاله المناوشات بين جيش الاحتلال وقوات الأمن الفلسطينية، وأثناء استقلالهما لسيارة أجرة وهما في طريق العودة إلى المنزل، أوقف السيارة أحد رجال الشرطة، فنزل الأب وفي يده طفله لعبور مفترق "نتساريم" سيرًا على الأقدام، وهنا اشتد تبادل إطلاق النار بين الطرفين، فاحتمى الأب ومن ورائه طفله خلف برميل، فانهالت عليهم رصاصات الجيش الإسرائيلي، وفق رواية مجلة "التايم".

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وأثناء ذلك تمكن مراسل قناة "فرنسا 2" ويدعى "شارل إندرلان" من تصوير هذا المشهد، الذي ظهر فيه الأب ملوحًا بيده لجنود الاحتلال كي يعلن أنهما من المدنيين العُزّل، لكن ما هي إلا ثوانِ قليلة حتى اخترقت رصاصة بطن الطفل الشهيد، وظل ينزف 17 دقيقة إلى أن خرجت أحشائه، في مشهد لم يتجاوز الدقيقة اهتزت له الإنسانية.

علق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على مشهد اغتيال الطفل محمد الدرة في مقابلة إعلامية سابقة بعد أن وصف المشهد، قائلًا: "أقسى حاجة على الأب إن ابنه يموت أمام عينه وهو أعزل والطفل لا حول له ولا قوة.. تهز مشاعر أي حجر".