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عمليات تجميل «رزان» وبكاء «جميلة».. 9 لقطات من ختام مهرجان «الجونة»

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التحرير

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انتهت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي أمس الجمعة، بحضور نخبة من نجوم الفن في والعالم، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من أبرز اللقطات بالحفل الختامي..

1- جميلة عوض

انهارت الفنانة الشابة جميلة عوض في البكاء في الحفل الختامي للمهرجان، وذلك في أثناء كلمة صناع فيلم "سفرة"، الذي يناقش القضية الفلسطينية، فلم تتمالك "جميلة" دموعها التي ظهرت أمام الجميع.

2- ياسمين صبري

بعد تألقها في حفل افتتاح المهرجان بفستان ذهبي اللون لقى إعجاب الكثيرين، أبهرت الفنانة "ياسمين صبري" جمهورها مرة أخرى بفستان أخضر اللون ارتدته في الحفل الختامي، جعلها أكثر أناقة، في إطلالة وصفها الكثيرون بـ"الموفقة".

3- عزت أبو عوف

لأول مرة منذ زواجهما من عامين، ظهر الفنان "عزت أبو عوف" بصحبة زوجته ومديرة أعماله "أميرة".

4- الكابلز

شهد الحفل الختامي لمهرجان الجونة اصطحاب عدد من الفنانين لزوجاتهم، وكان على رأسهم الفنان آسر ياسين وزوجته، والفنان عمرو واكد وزوجته الفنانة سارة شاهين، وكذلك الفنان خالد سليم وزوجته خديجة، وعلى رأس قائمة الكابلز جاء الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش.

5- رزان مغربي

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هجوم واسع لاقته الفنانة اللبنانية "رزان مغربي" بسبب إطلالتها في الحفل الختامي، حيث ارتدت فستانًا كاشفًا أظهر جزءا كبير من جسدها، ما عرضها لانتقاد شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكن الفستان هو الشيء الوحيد المثير للجدل لـ"رزان"، حيث أشار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إجرائها عمليات تجميل بدت واضحة عليها.

6- هنا شيحة

لفتت الفنانة "هنا شيحة" الأنظار إليها في المهرجان بفستان جريء قصير، كان سببًا في انتقاد الكثيرين لها، في حين اعتبر آخرون أن إطلالتها مناسبة.
ومن ناحية أخرى، حرصت "هنا شيحة" على توجيه الشكر لشقيقتها "رشا" لقدومها من لبنان حرصًا منها على حضور المهرجان، حيث وجهت "هنا" الشكر لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

7- مادلين طبر

خطفت الفنانة "مادلين طبر" الأنظار في المهرجان رغم حضورها متأخرة، حيث ارتدت فستانًا أحمر اللون من تصميم مصمم الأزياء العالمي محمود غالي، الذي قدّم تصاميم فساتين فنانات أخريات، هن مي وميار الغيطي وميس حمدان.

8- بشرى

موقف محرج تعرض له النجم التركي "خالد أرغنش"، بسبب الفنانة "بشرى"، عندما وجهت التحية لجميع النجوم العالميين الحاضرين، وتجاهلته رغم حضوره بدعوة رسمية من إدارة المهرجان.

9- أمينة خليل

في حين كان الفنان "أحمد فهمي" مقدمًا لحفل افتتاح المهرجان، فاجأت الفنانة "أمينة خليل" الحضور أمس بتقديمها الحفل الختامي، وتألقت أمينة بفستان وردي اللون نال إعجاب الكثيرين.

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