«التعبئة والإحصاء»: سكان مصر 104 ملايين نسمة

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج التعداد العام الشامل للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017.

حضر المؤتمر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، رئيس مجلس النواب علي عبد العال، وزيرة التخطيط هالة السعيد، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية والعربية.

وقال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في كلمته خلال إعلان نتائج التعداد العام الشامل للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، إنه تم بذل كل الجهود اللازمة للتوصل إلى التعداد الشامل للسكان والمباني والإسكان في مصر.

وذكر الجندي أن عدد السكان داخل مصر في 18 أبريل عام 2017 بلغ 94 مليونا و798 ألفا و827 نسمة، أما التعداد في الخارج طبقا لتقديرات وزارة الخارجية بلغ 9 ملايين و400 ألف نسمة، بذلك يكون مجموع سكان مصر بالداخل والخارج 104 ملايين و200 ألف نسمة، مشيرا إلى أنه مقابل كل 10 من المصريين يوجد مصري في الخارج.

وأضاف أنه على مدار قرن من الزمان شهد النمو السكانى لمصر 3 فترات واضحة: الأولى كان النمو عاديا وطبيعيا، ثم اعتبارا من نهاية العشرينيات بدأ هذا النمو في التسارع حتى بداية الألفية الحالية، موضحا أن النمو منذ عام 2000 حتى اليوم أقل تسارعا من الفترة الماضية، ولكن هذا النمو مازال متسارعا ولكن أبطأ من المراحل السابقة.

وأشار رئيس جهاز الإحصاء، إلى إن التعداد في عام 1986 كان 48.3 مليون نسمة، وفي عام 2006 كان 72.8 مليون نسمة، وخلال 30 سنة ارتفع عدد السكان إلى 46.5 مليون نسمة بنسبة زيادة 96.5%، وخلال 20 سنة ارتفع إلى 35.5 مليون نسمة، وخلال العشر سنوات الأخيرة ارتفع إلى 22 مليون نسمة، مؤكدا أن هذه معدلات مرتفعة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه في عام 2017 بلغ عدد الأسر 23.5 مليون أسرة، مقارنة بـ9.7 مليون أسرة في عام 1986، و12.7 مليون أسرة عام 1996، و17.3 مليون أسرة في 2006، وخلال 30 سنة ارتفع عدد الأسر إلى 13.7 مليون أسرة، وخلال 20 سنة 10.8 مليون أسرة، و6.2 مليون أسرة خلال العشر سنوات الأخيرة.

وذكر أن مصر تحتل الترتيب الـ13 بين دول العالم في تعداد السكان، موضحا أن ريف الوجه البحري أكبر إقليم على الإطلاق تعدادا للسكان، إذ يتعدى ثلث السكان أي تقريبا 29.5 مليون نسمة، يليه ريف الوجه القبلي بنحو 24.5 مليون نسمة.

وأشار الجندي إلى أن 13.2 مليون أسرة تسكن ريف الجمهورية، أي ما يعادل 56% من نسب إجمالي الجمهورية، مضيفا أن أكبر متوسط حجم للأسرة هو 4.4 فرد في المحافظات الحدودية، يليها ريف الوجه القبلي، ثم أقل حجم للأسرة في المحافظات الحضرية.

وقال إنه في حال تم مقارنة النمو السكاني بين تعداد 2006 و2017 يتضح أن من أكبر المحافظات زيادة في عدد السكان، خلال العشر سنوات الأخيرة، هي الجيزة، التي زادت إلى 2.8 مليون، تليها محافظة الشرقية 2 مليون، ثم قليوبية، ثم القاهرة، والدقهلية.

وأوضح أن المجتمع المصري مجتمع شاب، موضحا أن الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة تشكل 18.2% من السكان، أما الفئة العمرية للشباب من 15 إلى 34 سنة حوالي 34.5%، مضيفا أن لدينا 3 فترات زمنية بها زيادة في عدد الشباب، سواء في العشرينيات ونهاية الستينيات وبعد 2005، وهذه الزيادة في عدد الشباب نتوقع تلقائيا زيادة في عدد المواليد.

وذكر الجندي أن هناك تحسنا كبيرا في الحالة التعليمية على مر العصور، مضيفا أن لدينا انخفاضا مستمرا في عدد الأميين، فحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة تبلغ نسبتهم 25%، وحملة الشهادات (ثانوية عامة ـ الإعدادية) تمثل حوالي 25.7%، وكان عدد الأميين في مصر 14.8%، وفي التعداد السابق كان 25%، وهو يشير إلى تحسن نسبة الأميين، وانخفض العدد في مصر في الفئة من 10 إلى 34 سنة إلى 5.7 مليون أمي بمقدار 13.5%، فيما بلغ إجمالي غير الملتحقين بالتعليم والمتسربين من التعليم 28.8 مليون مواطن، منهم في الوجه القبلي 12.4 مليون، وفي الوجه البحري 12 مليونا، و3.9 مليون في المحافظات الحضرية.

ولفت الجندي إلى أن إجمالى المتزوجين في مصر بلغ 68%، و24% غير متزوجين، و6.4% أرامل، و3 ملايين أرملة، و471 ألف مطلقة، وهناك 40% حالة زواج لإناث أقل من 18 سنة، بإجمالي 118 ألف حالة زواج، وعن حالات الإعاقة في مصر، قال إنها تقدر بحوالي 10.7%.

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وذكر أن المؤمن عليهم صحيا حوالي 51%، منهم 93.3% تأمين حكومي و5.8% تأمين خاص، وأكبر محافظة بها تأمين خاص هي القاهرة، مشيرا إلى أن هناك حوالي 65.4% مستخدم لتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وقال إن هناك 16.2 مليون مبنى في مصر، وبلغ عدد الوحدات داخل المباني 43.2 مليون، مشيرا إلى معظم المباني تستخدم في السكن، وهناك مبان تستخدم في العمل تبلغ 5.1%.

وأوضح أن المباني المتصلة بالشبكة العامة للكهرباء تبلغ 96.3%، بإجمالي 12.9 مليون مبنى، و90.4% من المباني متصل بالشبكة العامة للمرافق، بإجمالي 12 مليون مبنى، كما أن 40% من المباني متصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي، بإجمالي 5.5 مليون مبنى، وعن الغاز الطبيعي 12.2% متصل بالمرفق بإجمالي 1.6 مليون مبنى.

وذكر أن حوالي 97% من الأسر يستخدمون مياه الشبكة العامة للشرب.

وقال الجندي إن 74% من المواطنين يستخدمون البوتاجاز كوسيلة طهي أساسية، مشيرا إلى أن 25.7% يستخدمون الغاز الطبيعي، منوها بأن الغاز الطبيعي يوجد بشكل أكبر في المحافظات الحضرية.

وأضاف أن التعداد رصد 6.4 مليون منشأة اقتصادية، مشيرا إلى أنه خلال 30 سنة زادت المنشآت بنسبة 4.5 مليون منشأة، وخلال 20 سنة زادت بنسبة 3.2 مليون، وخلال 10 سنوات الأخيرة زادت المنشآت بنسبة 1.8 مليون منشأة.

وأوضح أن أكبر المنشآت على الإطلاق موجودة في الوجه البحري بنسبة 29.5%، تليها محافظات الوجه القبلي إذ يوجد بها 4.1%.

وأشار إلى أنه يوجد 2.2 مليون محل تجاري و115 ألف جراج مستخدم كمنشآت وليس كجراج في الوجه البحري، و184 ألف مبنى بأكمله موجود في القبلي كمنشآت، مؤكدا الدلالة الإيجابية لهذه النسب.

وتابع الجندي أن الوقود والطاقة الأكثر استخداما في المنشآت، إذ أن الكهرباء تسخدم بنسبة 96.1%، وهناك 4 ملايين منشآة تستخدم الكهرباء فيها، مشيرا إلى أن هناك 60.5 ألف منشأة تسخدم البوتاجاز كمصدر أساسي للطاقة.

وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية، قال الجندي إن تجارة الجملة والتجزئة تستحوذ على أكبر عدد من المشتغلين في المؤسسات الحكومية، يليه نشاط الصناعات التحويلية، موضحا أن هناك 12 مليون مشتغل في المؤسسات غير الحكومية.

وأضاف: "لدينا نشاط التجارة وتجارة الجملة يستحوذ على أكبر عدد من المشتغلين في المؤسسات غير الحكومية، يليه نشاط الصناعات التحويلية، موضحا أن لدينا 35.6% من الإناث المشتغلات يعملن في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة".

وذكر الجندي أن نتائج التعداد ستكون متوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة مصر المعلوماتية الجغرافية، مشيرا إلى أن البيانات الفردية التي تم الحصول عليها من كل أسرة سرية للغاية ولن يطلع عليها أحد.

يذكر أن التعداد الشامل يتم مرة كل 10 سنوات، وهذه المرة الأولى في تاريخ التعداد التي يتم فيها عمله إلكترونيا.