السيسي: لسه في ناس بتستعمل «الحمام المشترك»

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طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالاستفادة من البيانات التي خرج بها التعداد لعام 2017، مؤكدا أن هذه البيانات تساعد الحكومة في إيجاد حلول للكثير من المشكلات التي تواجه المواطن.

وقال السيسي، خلال كلمته بمؤتمر نتائج التعداد السكاني، اليوم السبت: "عندنا 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة، ممكن تحل أزمة كام شاب وفتاة عايزين يتزوجوا".

وتابع: "فيه ناس لحد دلوقتي بتستعمل حمام مشترك، اللي إحنا بنعمله دلوقتي هيحل المشاكل اللي زي كده، فبيانات التعداد يمكن ترجمتها لإيجاد حلول للمشكلات".

واختتم حديثه موجها الشكر لمن ساهموا في التعداد: "جهد عظيم للجهاز المركزي والشباب اللي قاموا بجهد كبير على مدى شهور لإخراج صورة حقيقة عن الواقع الذي نعيش فيه".

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وشهد السيسي، اليوم السبت، مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج التعداد العام الشامل للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017.

حضر المؤتمر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، رئيس مجلس النواب علي عبد العال، وزيرة التخطيط هالة السعيد، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية والعربية.

يذكر أن التعداد الشامل يتم مرة كل 10 سنوات، وهذه المرة الأولى في تاريخ التعداد التي يتم فيها عمله إلكترونيا.