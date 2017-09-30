«زيادة السكان تعرقلنا والسيسي دعمنا».. كلمة «السعيد» في مؤتمر التعداد

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج التعداد العام الشامل للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017.

حضر المؤتمر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية والعربية.

وقالت وزير التخطيط هالة السعيد: "نتشرف اليوم بحضوركم الكريم بهذه المناسبة التي تتوج عملا شاقا ومضنيا، استمر على مدار عامين، وخروج ثمرته إلى النور، والمتمثل في تعداد مصر 2017، ونحن نتشرف اليوم بإعلان نتائجه وإتاحة معلوماته للاستفادة منها والبناء عليها"، مضيفة أن مصر شهدت أول تعداد للسكان عام 1897، بهدف حصر الموارد البشرية من أجل رسم سياسة عامة رشيدة.

وأوضحت السعيد أن تعداد 2017 أول تعداد إلكتروني في تاريخ الإعدادات المصرية، وهو التعداد رقم 14، مشيرة إلى أن جميع التعدادات السابقة أجريت بالأسلوب التقليدي الذي يقوم على جمع البيانات، من خلال المقابلات واستخدام الاستمارات الورقية، والانتظام في إجراء التعدادات العشرية له قيمة بحد ذاته، لأنه يشكل الذاكرة الرقمية للوطن، ويؤكد الطابع المؤسسي لعملية التعداد.

ولفتت إلى أهمية قيمة المعلومة، ودورها في مساعدة صانع القرار على اتخاذ قراراته، مضيفة أن عملية التعداد أمل مصر والعمود الفقري لخطط وسياسات التنمية في العقد المقبل، الذي نطمح فيه لاستكمال خطة مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكدت وزيرة التخطيط أنه دون المعلومة الدقيقة عن حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي وشرائحهم الاجتماعية وخريطتهم العمرية يتعذر رسم السياسات التنموية، ومن دون الوقوف على عدد المباني السكانية والمنشآت الاقتصادية والصحية والتعليمية، يكون من الصعب تحديد الاحتياجات المطلوبة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

ونوهت الوزيرة بأن وراء القرار السليم توجد البيانات الصحيحة، مشيرة إلى أن هذا التعداد يعتبر أول تعداد مميكن ميكنة تامة، من خلال التابلت وشبكة الإنترنت واستخدام الخرائط الرقمية، إذ إن التعدادات السابقة كانت تعد بالطريقة التقليدية.

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وذكرت أن دعم القيادة السياسية واهتمامها بإجراء هذا التعداد، أسهما في توفير الوقت والجهد على الدولة، مع زيادة جودة البيانات واتساقها وسهولة تحليلها وتصنيفها، وتعزيز إدارة العمل الميداني ومراقبته.

وأكدت السعيد أن التعداد نقلة نوعية في التعدادات، إذ أمكن الوصول إلى نتائجه بعد نحو شهرين فقط من العمل الميداني، بدلا من عامين بالنظام الورقي القديم، موضحة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في 19 أبريل 2017، لمتابعة وتفقد عملية تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان وتسجيل بياناته الشخصية، كان له عظيم الأثر في دفع عجلة عملية التعداد وإمدادها بقوة الإرادة السياسية.

وأشارت إلى أن أكثر من 40 ألف شاب عملوا في هذا المشروع، وتلقوا درجة عالية من التدريب على مستويات مختلفة، لافتة إلى أن قضية التدريب ترتبط بجودة المنتج النهائي لأي عمل، إذ إن قضية التدريب قضية محورية، وهي أفضل وأغلى استثمار تقوم به أية دولة، ومن هنا كان اهتمام القيادة السياسية بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزيرة إن خطة واسعة للتوعية بالتعداد وأهدافه انطلقت من منابر مختلفة شاركت فيها وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وإعلانات الطرق والمحاور الرئيسية، والمدارس والجامعات، والنوادي الرياضية والمراكز الشبابية، ودور العبادة المسيحية والإسلامية، مشيرة إلى أن الهدف كان إعلام المواطن بجدوى دوره في إنجاح عملية التعداد.

وأضافت: "نعلم جميعا أنه من بين سائر المقومات الإنتاجية فإن المورد البشري هو الأغلى والأنفس، وبالتالي فإن السكان ثروة حقيقية وركيزة أساسية لركائز عملية التنمية"، موضحة: "أنهم أداة التقدم وغايتها هذا من جهة، لكن من جهة ثانية فإن اختلال العلاقة بين السكان والموارد أمر شديد الخطورة لأنه يبتلع كل عوائد التنمية".

وأكدت السعيد أن الزيادة المفرطة في السكان دون غطاء من الموارد تعرقل الخطط والمشروعات القومية والتنموية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق استراتيجية سكانية، في يوليو الماضي، في مؤتمر الشباب الأخير بالإسكندرية، وأن الإجراءات الفعلية لتطبيق هذه الاستراتيجية بدأت من خلال إطلاق الحملة القومية لضبط معدلات النمو السكاني، من خلال وزارة الصحة بالتعاون مع كل الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وأن هذه الحملة بدأت بالفعل من محافظة سوهاج.

يذكر أن التعداد الشامل يتم مرة كل 10 سنوات، وهذه المرة الأولى في تاريخ التعداد التي يتم فيها عمله إلكترونيا.