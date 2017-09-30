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السيسي: إزاي بنت عندها 12 سنة مطلقة وأرملة

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السيسي: إزاي بنت عندها 12 سنة مطلقة وأرملة السيسي: إزاي بنت عندها 12 سنة مطلقة وأرملة

التحرير

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استنكر الرئيس عبد الفتاح ، زواج الفتيات بشكل مبكر: "إزاي بنت عندها 12 سنة نحملها مسئولية زواج وبيت، ليه؟".

وناشد السيسي، خلال كلمته بمؤتمر نتائج التعداد السكاني على مستوى الجمهورية، الآباء والأمهات: "انتبهوا لأولادكم وبناتكم، يؤلمني زواج الفتيات مبكرا، مافيش حد يقبل إن بنت عندها 12 سنة تبقى مطلقة وأرملة"، مضيفا: "لو عايزين كمجتمع نستفيد ونبني لازم نعمل مبادرة لمنع الزواج المبكر، حتى سن 18 مينفعش يبقى ليهم زواج".

وتابع: "عندنا ثروة كبيرة، والتعداد اتكلف مبلغ كبير وجهد على مدى 4 سنوات، لازم نستفيد منه".

وشهد السيسي، اليوم السبت، مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج التعداد العام الشامل للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017.

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حضر المؤتمر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية والعربية.

والتقطت صورة تذكارية تجمع الرئيس، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى عدد من المشاركين المتميزين في تنفيذ تعداد 2017.

يذكر أن التعداد الشامل يتم مرة كل 10 سنوات، وهذه المرة الأولى في تاريخ التعداد التي يتم فيها عمله إلكترونيا.

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التحرير

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