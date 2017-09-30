الأقوى في العالم.. 7 سيارات تنافس على لقب الأفضل في سباقات «نوربرجرينج»

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دومًا ما تستطيع سباقات نوربرجرينج الألمانية جذب أنظار محبي السيارات على مستوى العالم، لا سيما أنها تشهد تقديم سيارات معدلة على مستوى التقنيات الخاصة بالمحرك، وتقديمها بصورة مغايرة على مستوى الأداء الفني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقدم نماذج فريدة من السيارات الرياضية التي تصلح للسير على الطرق العادية.

وحسب موقع "أوتو وييك"، فإن هناك العشرات من السيارات التي قدمت أداء رائعا على مستوى السرعة والقوة، إلا أنه اختار هذه الإصدارات لتكون الأفضل في السباقات الألمانية..

مرسيدس AMG GT-R

تعد واحدة من أفضل السيارات الرياضية على مستوى السباقات، وقدمتها الشركة الألمانية بمحرك ذي 4000 CC مزود بشاحن إضافي "تربو" قادر على ضخ 577 حصان عبر 8 سلندرات "V8"، مع استخدام تقنيات كهربائية للتحول السريع بين مستويات السرعات التي توفرها السيارة.

نيسان GT -R نيسمو

تمثل أقوى إصدارات الشركة اليابانية في تاريخها، وتتمتع بشكل خارجي قوي ومحرك أكثر قدرة على الوصول إلى السرعات المختلفة في زمن قياسي دون إحداث خلل ميكانيكي في السيارة، وهو الأمر الذي مكنه من قطع كافة الحلبات المخصصة للسباق في زمن 7 دقائق و8 ثوان فقط.

دودج فايبر ACR

تمثل واحدة من أقوى التعديلات التي أضافتها الشركة الأمريكية لسياراتها المختلفة، وهي أيضًا واحدة من أقوى السيارات في السباقات، بحيث يستطيع محركها ضخ قوة مقدارها 640 حصان من 10 سلندرات "V10"، إضافة إلى تمتعها بقدرات جيدة على مستوى الانتقال بين السرعات.

لامبورجيني أفينتادور

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بقدرات خارقة تصل بمحركها لضخ أكثر من 744 حصان من 12 سلندرا على شكل "V12"، استطاعت السيارة الإيطالية أن تقدم أداء رائعًا على مستوى السرعة، وهي السمة الأكثر وجودًا في موديلات "لامبورجيني" بشكل عام.

بورش 918 سبايدر

تعد واحدة من أقوى السيارات في العالم، ويستطيع محركها إنتاج قوة مقدارها 875 حصان، وهو الأمر الذي أهلها لتقديم مردود رائع في السباقات، حيث استطاعت أن تنهي كل حلباته في زمن يقترب من 7 دقائق تقريبًا.

لامبورجيني هيوركين

ساعدتها تقنية الدفع الرباعي الكامل لإطاراتها، ومحركها القادر على ضخ قوة 640 حصان، في الانتهاء من كل حلبات السباق في زمن أقصاه 6 دقائق و52 ثانية، بفارق كبير عن العديد من الإصدارات التي كان من المتوقع أن تبهر الجمهور بشكل رئيسي في السباقات.

بورش 911 GT2

تملك محركا قويا بسعة 3800 CC، يستطيع ضخ قوة حصانية بمقدار 700، حيث إنه مزود بشاحنين إضافيين "تربو"، الأمر الذي أسهم في تحقيقه رقمًا هو الأسرع لهذه النسخة من السباقات، بزمن 6 دقائق و47 ثانية.