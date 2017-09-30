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السيسى يطالب بتشكيل لجنة عليا للوقوف على بيانات تعداد سكان مصر 2017

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مصراوي Masrawy

السيسى يطالب بتشكيل لجنة عليا للوقوف على بيانات تعداد سكان 2017

11:36 ص السبت 30 سبتمبر 2017

السيسى يطالب بتشكيل لجنة عليا للوقوف على بيانات تعداد سكان مصر 2017

الرئيس

كتبت-نسمة فرج وياسمين محمد:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن الكثير من البيانات التي تم الإعلان عنها لابد من إلقاء الضوء عليها والاستفادة من هذه البيانات من خلال طرح ومبادرات.

وطالب الرئيس عبد الفتاح تشكيل لجنة عليا من والجامعات المصرية، للوقوف على البيانات التى تحصلنا عليها.

كما قدم السيسى الشكر للعاملين بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على الجهد الذى قاموا به خلال التعداد السكانى.

جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، بحضور عدد من المنظمات الدولية والعربية، فى مقدمتها وكالة التعاون اليابانية "الجايكا"، ومعهد التخطيط العربى.

يذكر أن التعداد السكانى لمصر لعام 2017، هو التعداد الـ14 فى سلسلة التعدادات السكانية منذ أن بدأ تأريخ التعدادات السكانية عام 1982، وهو أول تعداد إلكترونى، تم تنفيذه فى الفترة من يناير- يوليو 2017، وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا مصحوبا بقاعدة بيانات ضخمة، من أجل مساعدة صناع القرار فى رسم السياسات والخطط المستقبلية للدولة.​

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