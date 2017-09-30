السيسي عن زواج القاصرات: " قد إيه إحنا قاسيين على أهلنا وولادنا"

كتبت- ياسمين محفوظ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا بد من استخدام البيانات التي أعلنت خلال مؤتمر إعلان نتائج التعداد السكاني، من خلال تشكيل لجنة عليا من الحكومة وأساتذة الجامهات لتدشين أفكار ومبادرات لحل الكثير من مشكلاتنا.

وأضاف السيسي خلال كلمته، أنه فوجئ بأن عدد المتزوجات في سن الـ12 عامًا رقما ضخما قائلًا: "مش هقول الرقم لكن يؤلمني إن بنت عندها 12 سنة نحملها مسؤولية بيت وزواج وفوجئت إن بينهم أرامل ومطلقات، قد ايه احنا قاسيين على أهلنا وولادنا"، موجهًا كلمته للأهالي: "انتبهوا لأبنائكم وبناتكم".

وأكد الرئيس أن التعداد تكلف جهدًا كبيرًا وتكلفة مالية ضخمة، على مدى أكثر من 4 سنوات، مؤكدًا أنه لا بد من الاستفادة من بيانات التعداد في إصلاح مجتمعنا والوقوف على سوءاته، مشددًا على ضرورة تضافر دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والحكومة.

وتابع السيسي، أن هناك 10 مليون وحدة سكنية غير مشغولة: "ممكن يفرجوا على كام شاب وشابة عايزين يتجوزوا، ويحلوا مشكلة كام أسرة لا يتوفر لها سكن مناسب".

وعن وجود 70 أو 80 ألف منشأة قابلة للانهيار، قال السيسي إن هذه المنشآت لا بد أن تزال فورًا، لافتًا إلى الأسر التي تعيش بـ"مطبخ وحمام مشترك"، موضحًا أن هناك 180 ألف وحدة سكنية سيتم الانتهاء منهم في يونيو 2018، وسيساهموا في حل مشكلة هذه الأسر.

وشدد السيسي على ضرورة الوقوف على بيانات التعداد بالدراسة وطرح الأفكار والمباردرات لإيجاد حلول للكثير من المشكلات.​