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ضبط 700 علبة دواء مع أحد أفراد بعثة رفع الأثقال للمعاقين في مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

ضبط 700 علبة دواء مع أحد أفراد بعثة رفع الأثقال للمعاقين في مطار القاهرة

11:29 ص السبت 30 سبتمبر 2017

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كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، محاولة تهريب كمية كبير من الأدوية داخل 10 حقائب مع أحد أفراد بعثة المعاقين لرفع الأثقال، فور وصولها من مدينة الشارقة الإماراتية، حيث استغل الراكب أعضاء البعثة وطلب من كل فرد حمل حقيبتين، بهدف العبور من رجال الجمارك وبيع المضبوطات لصالات الجيم ومراكز تأهيل الأجسام وتحقيق مكاسب مادية كبيرة.

صرحت مصادر جمركية أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الشارقة، تلاحظ أمام عبد العال نعمان، مشرف وردية الجمارك حمل فريق رفع الأثقال للمعاقين كميات كثير من الحقائب، وقام كل من أحمد بسيوني وتامر عادل مأمورا الجمارك بفتح الحقائب، حيث عثر أسامة مصطفي مدير وردية الجمارك علي 10 حقائب بها حوالي 700 علبة دواء فيتامينات تستخدم لرفع الأثقال، واعترف اعضاء البعثة أنها تخص "ط.ا" أحد الأفراد معهم والذي طلب منهم أن يحمل كل فرد حقيبتين.

أمر الدكتور إبراهيم عبد اللطيف مدير جمارك مطار 3 باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب، وطلب سامي عبد الرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك المطار بحجز الأدوية بوديعة الجمارك وتحرير محضر ضبط للراكب.

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