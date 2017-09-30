بدء احتفالات جامعة أسيوط بمرور 60 سنة على إنشائها

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت، انطلاق احتفالات الجامعة بمرور 60 سنة على إنشائها، مع بداية أكتوبر المقبل والتي تمتد على مدار الشهر.

وأشار إلى أن جامعة أسيوط منذ انطلاق الدراسة بها في أكتوبر 1957، وطوال تلك السنوات الماضية، نجحت في ترسيخ مكانة متميزة لها بين الجامعات المصرية والعربية، بما يليق بتاريخها العريق كأكبر وأقدم جامعات الصعيد بمصر.

وعن فعاليات الاحتفالية، أوضح الدكتور شحاتة غريب شلقامي، المشرف العام على الأنشطة الطلابية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاحتفالية، أنه من المقرر أن يشهد أكتوبر عددًا من الاحتفالات مثل: الاحتفال بعيد العلم وتكريم المتميزين من أبنائها من أعضاء هيئة التدريس وأوائل الخريجين، بالإضافة إلى افتتاحات لبعض أعمال التطوير والتحديث داخل الجامعة في مختلف القطاعات، إلى جانب عدد من الاحتفالات الفنية والثقافية لطلاب الجامعة.