​ محافظ المنوفية: النزول بمجموع القبول بالمدارس التجارية نظام الـ 3 سنوات

المنوفية - مروة فاضل:

وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على النزول بمجموع القبول بالمدارس التجارية الرسمية نظام الثلاث سنوات، إلى 155 درجة بدلاً من 158، وذلك استكمالاً لكثافة فصول الصف الأول التجاري لهذا العام.

كما وافق المحافظ، على النزول بالمجموع إلى 190 درجة بمدرسة أشمون الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بدلاً من 200 درجة، بالإضافة إلى النزول بالمجموع إلى 195 درجة بمدرسة شبين الكوم، وذلك لاستكمال كثافة الفصول بالصف الأول لتلك المدارس.

