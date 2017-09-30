بالصور.. محافظ الأقصر يتابع عمليات تطهير المخرات استعدادًا لموسم السيول

الأقصر - محمد محروس:

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، الاجتماع الثاني مع مسئولي الإدارة العامة للأزمات والكوارث، بحضور اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات والهيئات الخدمية، لمتابعة سير العمل ونسب تنفيذ الخطط الموضوعة للتصدي لأي من الأزمات أو الكوارث المتوقع حدوثها خلال موسم السيول المقبل.

كانت محافظة الأقصر، استعدت باتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة أخطار السيول من خلال تطهير المخرات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، حيث جرى وضع خطة شاملة لحماية المحافظة ووقايتها تحسبًا لهطول الأمطار التي قد ينتج عنها سيول خاصة في فصل الشتاء.

وأعلن مسئولو الري أنه جرى الانتهاء من تطهير 13 مخرًا للسيول في مناطق الطود والمدامود بالبر الشرقي للمدينة، والقرنة والضبعية والقبلي قامولا بالبر الغربي، ومخر سيل الرواجح بالقرنة ومخر سيل عزبة حبشي بالقبلي قامولا والضبعية حاجر أرمنت بالمريس ومخر سيل زرنيخ ومخر سيل الحميدات شرق بإسنا، ومخر سيل المحاميد قبلي ومخر سيل حاجر أبو غادر بارمنت، وذلك بالتعاون مع وزارة الري والزراعة وخبراء الصرف المغطى.

وطالب محافظ الأقصر، بتشكيل لجنة تضم جميع المصالح والهيئات الحكومية المعنية بمواجهة الكوارث، ومنها مديريات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والتموين، حيث تتابع اللجنة عن قرب استعدادات المديريات من حيث توفر الرصيد الكافي من المواد الغذائية وتدبير المخزون الأساسي من السولار، وحصر شامل للمخابز وإنتاجها، مع توفير الخيام والبطاطين وإقامة معسكرات الإيواء بجوار أماكن السيول، واستغلال المدارس القريبة التي تقع بالقرب من مجرى السيول عند وقوع الكوارث، لتكون بمثابة ملاجئ ومعسكرات لمأوى المضارين، وتمر اللجنة على مجارى السيول للتأكد من عدم إقامة أي منازل أو عشوائيات على مجرى السيل، حرصًا على سلامة المواطنين.