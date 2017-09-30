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نقل 3 شرطيين أصيبوا خلال مداهمة أمنية بالمنيا إلى مستشفيات أسيوط والعجوزة

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مصراوي Masrawy

نقل 3 شرطيين أصيبوا خلال مداهمة أمنية بالمنيا إلى مستشفيات أسيوط والعجوزة

11:33 ص السبت 30 سبتمبر 2017

نقل 3 شرطيين أصيبوا خلال مداهمة أمنية بالمنيا إلى مستشفيات أسيوط والعجوزة

أرشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

أكدت مصادر أمنية وطبية أنه تم نقل ضابطي شرطة وأمين شرطة أصيبوا في مداهمات أمنية لمطلوب أمني، لمستشفيي أسيوط والعجوزة بالقاهرة.

تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية، بإصابة نقيب محمد عليوة جمعة منصور، بطلق ناري بالبطن، والنقيب حسين إبراهيم محمد عزت بطلق ناري بالبطن، والثالث أمين شرطة أحمد علي خلف علي، بطلق ناري.

وبالتحري تبين إصابتهم أثناء مداهمة وكر للخارجين على القانون بقرية قلوصنا بمركز سمالوط.

بينما أكدت المصادر الأمنية، أن المطلوب جنائيا لاذ بالفرار، وقد دفعت الشرطة بتعزيزات أمنية للقرية وتمشيط المناطق المجاورة لها بحثا عن المطلوب الذي أصاب ضابطي الشرطة.

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