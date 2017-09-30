طاهر: أطالب الجماهير عدم استعجال الفريق أمام النجم الساحلي

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قال المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام النجم الساحلي من شوطين، أحدهما في تونس والثاني في مصر، مطالبًا جماهير القلعة الحمراء، عدم استعجال الفريق في مباراة الذهاب بتونس.

وأضاف طاهر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الأهلي نادٍ كبير ويدرك جيدا كيفية التعامل مع مختلف المباريات سواء كانت على ملعبه أو خارج أرضه، مشيرًا إلى أن الفريق استفاد كثيرًا من تجربة مباراتي ربع النهائي أمام الترجي الرياضي التونسي.

وأشاد بجمهور النادي الأهلي في أي مكان سواء في المباريات التي يخوضها الفريق داخل مصر أو تلك في الخارج، مؤكدًا أنه جمهور محترم وملتزم.

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كما أشاد بالعلاقات الطيبة التي تجمع النادي الأهلي بجميع الأندية العربية لاسيما التونسية منها، معربا عن أمله أن تخرج مباراة نصف النهائي أمام النجم الساحلي بشكل طيب.

ويلعب النادي الأهلي مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي الساعة السادسة والنصف مساء (السابعة والنصف بتوقيت القاهرة) غدًا الأحد، على الملعب الأوليمبي بسوسة في تونس.

وكان المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وصل تونس أمس الجمعة لرئاسة بعثة الفريق في مباراته أمام النجم الساحلي التونسي، علما بأنه ترأس أيضا البعثة في مباراة ربع النهائي أمام الترجي التونسي.