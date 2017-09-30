من هم أعداء أنشيلوتي الخمسة في بايرن ميونيخ؟

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قرر نادي بايرن ميونيخ، الخميس الماضي، إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب ضعف النتائج وسوء المستوى عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان، بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

وكانت الإقالة بمثابة الصدمة للكثير من المتابعين على الرغم من إعلان أولي هونيس الرئيس التنفيذي للنادي عن وجود 5 لاعبين لا يرغبون في العمل تحت قيادة المدرب الإيطالي.

وبدورها استعرضت صحيفة «ماركا» الإسبانية أعداء أنشيلوتي الخمسة في بايرن ميونيخ، في السطور التالية كالأتي:

1- آرين روبين

عانى أنشيولتي من سوأ تفاهم كبير بينه وبين الجناح الهولندي آرين روبين، وظهر ذلك جليًا عقب خسارة بايرن ميونيخ من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة من باريس سان جيرمان، حينما رفض روبين الرد على سؤال ما إذا كان لاعبي البايرن يدعمون أنشيلوتي أم لا.

ويعد روبين من أكثر الشخصيات المؤثرة بقوة في غرف خلع الملابس في بايرن ميونيخ، ويعد رأيه هام للغاية بالنسبة لإدارة العملاق البافاري.

2- فرانك ريبيري

أدت سياسة التدوير التي اتبعها أنشيلوتي في تشكيل بايرن ميونيخ، إلى تأزم علاقته بالنجم الفرنسي فران ريبيري، حيث فضل المدرب الإيطالي كما فعل مع روربين أن يجلس ريبيري على مقاعد البدلاء أو استبداله في الكثير من المباريات التي شارك بها.

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3- توماس مولر

يعد مولر من أكبر المشاكل التي واجهت أنشيلوتي في حقبته مع بايرن ميونيخ، حيث يمتلك المهاجم الألماني سمعة مميزة للغاية كونه واحد من أفضل المهاجمين في أوروبا، وظهر ذلك جليًا تحت قيادة كل من لويس فان خال، ويوب هاينكس بيب جوارديولا، ولكن ومنذ وصول أنشيلوتي إلى البايرن، تراجع مستوى مولر كثيرًا وسبق وأن صرح بأنه لا يفهم ماذا يريد أنشيلوتي منه في أرض الملعب.

4- جيروم بواتينج

لم يشارك بواتينج في موقعة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء الماضي، وعلى الرغم من الهزيمة القاسية، أكد أنشيلوتي على عدم ندمه على عدم إشراك بواتينج في تلك المباراة.

5- ماتس هومز؟ روبرت ليفاندوفسكي؟ كينجسلي كومان؟

لم يتضح بعد من هو العدو الخامس لأنشيلوتي في بايرن ميونيخ، ولكنه يبدو الأقرب أنه اسم من الثلاث السابق ذكرهم على حد وصف صحيفة "كيكر" الألمانية، والتي أشارت أن العلاقة بين أنشيلوتي وبين اللاعبين الثلاث ليست على أفضل ما يرام.