العراق: زيارة العبادي المرتقبة إلى فرنسا لا علاقة لها باستفتاء كردستان

بغداد - (د ب أ):

أعلنت الحكومة العراقية اليوم السبت أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى فرنسا لا علاقة لها باستفتاء كردستان، الذي جرى في 25 من الشهر الجاري.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن "الدعوة لزيارة فرنسا تم تسليمها لرئيس الوزراء من قبل وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين، أثناء زيارتهما لبغداد في 26 أغسطس الماضي، وصدر بيان رسمي من المكتب الاعلامي حينها بتلقي الدعوة والهدف منها، ولا علاقة لها بأزمة الاستفتاء غير الدستوري".

وأوضح أن "هدف الزيارة هو لتقوية العلاقات الثنائية، ولتركيز الجهود لمحاربة الإرهاب في المنطقة، بعد النجاحات العراقية الهائلة في هذا المجال".

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء "لم يتطرق في المكالمة الأخيرة مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مطلقا إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الكردي، أو عدم التصعيد من قبل بغداد كما يروج له الاعلام الكردي، بل بالعكس تماما، تم إدانة إصرار القيادة الكردية على إجراء الاستفتاء وتعريض المنطقة لعدم الاستقرار ".