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إلغاء المؤتمر الصحفي لدعم ترشح مشيرة خطاب في اليونسكو

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مصراوي Masrawy

إلغاء المؤتمر الصحفي لدعم ترشح مشيرة خطاب في اليونسكو

11:19 ص السبت 30 سبتمبر 2017

إلغاء المؤتمر الصحفي لدعم ترشح مشيرة خطاب في اليونسكو

السفير محمد العرابي

كتبت- أسماء يحيى:

ألغى السفير محمد العرابي، مدير حملة ترشح السفيرة مشيرة خطاب للترشح لليونسكو، وعضو مجلس النواب، ووزير الخارجية اللأسبق بإلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان سيعقد بالمتحف المصري.

وكان من المقرر أن تعقد حملة دعم السفيرة مشيرة خطاب، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، بحضور السفير محمد العرابي، عضو مجلس النواب، ووزير الخارجية الأسبق، والدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، واللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، وحسام عيسى رئيس جبهة الهوية المصرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء النقابات المهنية.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أعلن في يوليو العام الماضي ترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب سكرتير عام اليونسكو.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات يوم 9 أكتوبر المقبل بفرنسا، وتستمر حتى الثاني عشر من نفس الشهر.​

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