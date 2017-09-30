"التعبئة والإحصاء": 28.8 مليون مواطن تسربوا من التعليم

كتبت- نسمة فرج:

قال اللواء أبو بكر، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن مصر تشهد خلال الفترة الحالية تحسنا فى الحالة التعليمية وارتفاعا فى عدد الحاصلين على شهادات جامعية.

وأضاف أبو بكر خلال كلمته أن 12.4 من عدد السكان حاصلون على مؤهلات جامعية و25% من عدد السكان حاصلون على مؤهلات متوسطة موضحا أن نسبة الأمية انخفصت بشكل خلال الأعوام السابقة حيث بلغت 18.4% من عدد السكان.

وأوضح أبو بكر أن عدد المتسربين من التعليم 28.8 مليون نسمة مشيرا إلى أن عدد المتسربين في الوجه القبلي 12.4 مليون نسمة أما الوجه البحري 12 نسمة وفي محافظات الحضر بلغ عددهم 3 مليون نسمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية والعربية، فى مقدمتها وكالة التعاون اليابانية "الجايكا"، ومعهد التخطيط العربى.

يذكر أن التعداد السكانى لمصر لعام 2017، هو التعداد الـ14 فى سلسلة التعدادات السكانية منذ أن بدأ تأريخ التعدادات السكانية عام 1982، وهو أول تعداد إلكترونى، تم تنفيذه فى الفترة من يناير- يوليو 2017، وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا مصحوبا بقاعدة بيانات ضخمة، من أجل مساعدة صناع القرار فى رسم السياسات والخطط المستقبلية للدولة.​