"التعبئة والإحصاء": مصر زادت 46 مليون نسمة على مدار 30 سنة وتحتل المركز 13 عالميا

كتبت- نسمة فرج:

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه خلال الـ 30 عاماً الأخيرة شهدت مصر زيادة في عدد السكان بحوالي 46 نسمة موضحاً أن في الـ 10 سنوات الأخيرة زاد عدد السكان بما يقرب من 22 مليون نسمة.

وأضاف أبو بكر خلال كلمته أن على مدار الـ 30 عاما زاد عدد الأسرة إلى 13 مليون أسرة مشيرا إلى أن مصر تحتل رقم 13 على مستوى العالم في التعداد السكاني.

وأوضح أبو بكر أن في الريف يسكن حوالي 13.2 مليون أسرة بنسبة 56% مشيرا إلى متوسط حجم الأسرة 4.4 فرد.

جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية والعربية، فى مقدمتها وكالة التعاون اليابانية "الجايكا"، ومعهد التخطيط العربى.

يذكر أن التعداد السكانى لمصر لعام 2017، هو التعداد الـ14 فى سلسلة التعدادات السكانية منذ أن بدأ تأريخ التعدادات السكانية عام 1982، وهو أول تعداد إلكترونى، تم تنفيذه فى الفترة من يناير- يوليو 2017، وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا مصحوبا بقاعدة بيانات ضخمة، من أجل مساعدة صناع القرار فى رسم السياسات والخطط المستقبلية للدولة.​