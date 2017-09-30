حماقي يغادر إلى بيروت لبدء تصوير "ذا فويس"
حماقي يغادر إلى بيروت لبدء تصوير "ذا فويس"
11:12 ص السبت 30 سبتمبر 2017
محمد حماقى
كتب- طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت، الفنان محمد حماقى متوجها إلى بيروت فى زيارة للبنان تستغرق عدة أيام، لبدء تصوير برنامج المسابقات الشهير " ذا فويس" بعد انضمامه للجنة التحكيم خلال هذا الموسم.
صرحت مصادر أمنية بالمطار أن حماقي أنهى إجراءات سفره من استراحة الخدمة المميزة بالمطار على الرحلة المتوجهة إلى بيروت.
يذكر أن اللجنة المشرفة على برنامج The Voice اختارت أعضاء جدد لتحكيم المنافسات بين المتسابقين، وهم النجمة إليسا، وأحلام، ومحمد حماقى، وعاصى الحلانى.
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