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"التعبئة والإحصاء": عدد سكان مصر في الداخل والخارج 104 ملايين نسمة

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مصراوي Masrawy

"التعبئة والإحصاء": عدد سكان في الداخل والخارج 104 ملايين نسمة

10:47 ص السبت 30 سبتمبر 2017

عدد السكان مصر في الداخل والخارج

كتبت-نسمة فرج: 

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التعداد السكاني في 18 إبريل 2017 بلغ أكثر من 94 مليون مصري بالداخل، مضيفا أنه بحسب إحصائيات وزارة الخارجية هناك 9 ملايين مصري بالخارج ليصل عدد المصريين بالخارج والداخل أكثر من 104 ملايين نسمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، بحضور الرئيس عبد الفتاح ، والمهندس شريف إسماعيل، بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية والعربية، فى مقدمتها وكالة التعاون اليابانية "الجايكا"، ومعهد التخطيط العربى.

يذكر أن التعداد السكانى لمصر لعام 2017، هو التعداد الـ14 فى سلسلة التعدادات السكانية منذ أن بدأ تأريخ التعدادات السكانية عام 1982، وهو أول تعداد إلكترونى، تم تنفيذه فى الفترة من يناير- يوليو 2017، وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا مصحوبا بقاعدة بيانات ضخمة، من أجل مساعدة صناع القرار فى رسم السياسات والخطط المستقبلية للدولة.​

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