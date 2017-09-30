أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

دراسة تكشف عن سبب التشوهات الخلقية الناجمة من فيرس زيكا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

دراسة تكشف عن سبب التشوهات الخلقية الناجمة من فيرس زيكا

11:16 ص السبت 30 سبتمبر 2017

دراسة تكشف عن سبب التشوهات الخلقية الناجمة من فيرس زيكا

دراسة تكشف عن سبب التشوهات الخلقية الناجمة من فير

 

ظهر فيروس زيكا الذي ينتقل بشكل رئيسي بواسطة البعوض قبل بضعة عقود، غير أنه لم يتسبب بتشوهات خلقية، إلا منذ فترة قريبة بسبب تغيير جيني يعود على الأرجح إلى سنة 2013، على ما كشف باحثون أول من أمس الخميس.

وشرح الباحثون في دراسة نشرت نتائجها مجلة "ساينس" الأمريكية كيف بات هذا الفيروس يشكل تهديداً على الصحة العالمية بعدما كان لفترة طويلة يعتبر غير مؤذ.

ولفت هؤلاء العلماء إلى أن تغييراً واحداً حصل بحدود سنة 2013 في أحد بروتينات الفيروس المسمى "بي آر إم" هو على الأرجح السبب في التشوهات الخلقية الخطيرة المسجلة لدى الأجنة وفق الدراسة.

وهذا التغيير الذي طرأ على الطبقة الحامية من المرض جعل الفيروس أكثر قدرة على قتل الخلايا الدماغية قيد النمو لدى الفئران والبشر، على ما أظهرت تجارب. وبيّنت الدراسة أن هذا التغيير المعروف برمزه "اس 139 ان" جزء من "تغييرات كثيرة" طرأت على مجين الفيروس بين 2010 و2016، وفق الدراسة.

عن الفيروس
ورصد الفيروس للمرة الأولى في العام 1947 في أوغندا لدى قرد، قبل أن يتفشى بين البشر في بلدان أفريقية وآسيوية عدة اعتباراً من السبعينات. وسجل أول الأوبئة الناجمة عن هذا الفيروس العام 2007 في ميكرونيزيا ثم بين 2013 و2014 في بولينيزيا الفرنسية.

وفي سنة 2015، ظهرت سلالات متصلة بالنوع الآسيوي من الفيروس في البرازيل قبل تفشيها في نحو أربعين بلدا في القارة الأمريكية. وينتشر الفيروس حالياً في 84 بلداً. وهو ينتقل بواسطة البعوض أو عن طريق اقامة علاقات جنسية وهو خطر بشكل خاص على النساء الحوامل.

 

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • علاقة مضادات الاكتئاب قبل وأثناء الحمل بـ"التوحد"

    هو وهي

إعلان

9c0c97482b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية