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"مميش" يُكرم 550 من حملة الدكتوراه والماجستير والمتفوقين

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مصراوي Masrawy

"مميش" يُكرم 550 من حملة الدكتوراه والماجستير والمتفوقين

11:20 ص السبت 30 سبتمبر 2017

مُهاب مميش

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

شهد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم السبت، احتفالية النادي العام بتكريم المتفوقين علميًا من العاملين بالهيئة وأبنائهم لعامي 2016و2017، وذلك بالصالة المغطاة الرئيسية للهيئة بالإسماعيلية.

نظم الاحتفالية، النادي العام لهيئة قناة السويس برئاسة المهندس محمد عبد العظيم، بحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وعلى رأسهم الأستاذ فاخر عبد العزيز وكيل أول الوزارة، بالإضافة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والسادة المستشارين وقيادات الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة النادي العام، ومديري مدارس الهيئة بالمراحل التعليمية المختلفة، وأولياء أمور الطلبة المكرمين.

وبلغ عدد المُكرمين من المتفوقين علميًا من العاملين بالهيئة وأبنائهم، 550 من مراحل التعليم المختلفة، بواقع 7 مكرمين من الحاصلين على درجة الدكتوراه، و64 من الحاصلين على درجة الماجستير، و127 من الحاصلين على شهادات جامعية متفوقة من بينها التعليم المفتوح، و44 طالبًا من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية، و69 من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وأخيرًا 238 من متفوقي الشهادة الابتدائية.

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