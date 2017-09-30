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بالصور.. تنفيذ 147 قرار إزالة على المناطق المحجرية بأسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تنفيذ 147 قرار إزالة على المناطق المحجرية بأسوان

11:12 ص السبت 30 سبتمبر 2017

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أسوان- إيهاب عمران:

أسفرت الحملة المكبرة التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لإزالة التعديات على المناطق المحجرية بالتعاون مع مديرية أمن أسوان، على مدار أربعة أيام عن تنفيذ 147 قرار إزالة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدي حجازي محافظ الإقليم.

صرح بذلك محمود عليان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وقال إن الحملة نجحت في إزالة التعديات على المناطق المحجرية بإجمالي مساحة تقدر بـ31 ألف و400 متر مربع وإعادة هذه المساحات إلى إدارة المحاجر نظرًا لأن هذه المناطق المحجرية تمثل ثروة طبيعية كبيرة علاوة على تنفيذ 4 قرارات إزالة للبناء على أراضي زراعية في قرية أبوالريش.

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