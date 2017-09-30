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تنفيذ 890 حكما وضبط 748 مخالفة مرورية بقنا

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 890 حكما وضبط 748 مخالفة مرورية بقنا

11:12 ص السبت 30 سبتمبر 2017

تنفيذ 890 حكما وضبط 748 مخالفة مرورية بقنا

مديرية أمن قنا

قنا -عبدالرحمن القرشي:

تمكنت مديرية أمن قنا خلال 24 ساعة من تنفيذ 890 حكما، وضبط 748 مخالفة مرورية، و308 مخالفات مرافق و20 قضية تموين متنوعة، و115 مخالفة بيئية و30 قضية مسطحات مائية.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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