تنفيذ 890 حكما وضبط 748 مخالفة مرورية بقنا

قنا -عبدالرحمن القرشي:

تمكنت مديرية أمن قنا خلال 24 ساعة من تنفيذ 890 حكما، وضبط 748 مخالفة مرورية، و308 مخالفات مرافق و20 قضية تموين متنوعة، و115 مخالفة بيئية و30 قضية مسطحات مائية.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.