تنفيذ 890 حكما وضبط 748 مخالفة مرورية بقنا
تنفيذ 890 حكما وضبط 748 مخالفة مرورية بقنا
11:12 ص السبت 30 سبتمبر 2017
مديرية أمن قنا
قنا -عبدالرحمن القرشي:
تمكنت مديرية أمن قنا خلال 24 ساعة من تنفيذ 890 حكما، وضبط 748 مخالفة مرورية، و308 مخالفات مرافق و20 قضية تموين متنوعة، و115 مخالفة بيئية و30 قضية مسطحات مائية.
وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 647 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج
-
أمن قنا يضبط 17 متهما من طرفي الخصومة الثأرية بقرية الكرنك
-
ضبط 14 سلاحًا ناريًا و17 شخصًا من أطراف خصومات ثأرية بقنا
-
القبض على ربة منزل هاربة من 17 حكما غيابيا ببنها القليوبية - أسامة
إعلان
إعلان