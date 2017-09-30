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التحريات: سائق توكتوك وراء وراء حريق جراج جهاز مدينة العبور

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مصراوي Masrawy

التحريات: سائق توكتوك وراء وراء حريق جراج جهاز مدينة العبور

11:03 ص السبت 30 سبتمبر 2017

التحريات: سائق توكتوك وراء وراء حريق جراج جهاز مدينة العبور

حريق في جراج

القليوبية - أسامة علاء الدين:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب في جراج مضبوطات جهاز مدينة العبور، بسبب إشعال سائق النيران في مركبات الجراج دون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل جراج مضبوطات جهاز مدينة العبور.

وبالفحص تبين دخول "وسام أحمد عبد الجواد محمد حسين" 38 سنة، سائق "توك توك"، من الباب الرئيسي للمواطنين، ولم يعترضه أحد، وفاجأ أفراد أمن الجهاز بإلقاء البنزين، وإضرام النيران بالتوك توك الخاص به، "المتحفظ عليه في جهاز المدينة"، عقب ضبطه بمعرفة وحدة مرور العبور تنسيقًا وجهاز مدينة العبور، لمخالفته قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بحظر سير مركبات التوك توك بالمجتمعات العمرانية الجديدة، الأمر الذي أدى لإمتداد النيران إلى 10 مركبات توك توك مجاورة له ومتحفظ عليها.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية، وحرر المحضر رقم 9734 جنح قسم العبور وتولت النيابة العامة التحقيق.

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