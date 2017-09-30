انفجار محول كهرباء يتسبب في انهيار سور مُجمع مدارس بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

وقع انفجار بمحول كهرباء قدره 500 كيلو فولت، بقرية "شيبة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأسفر عن انهيار جزء من سور مُجمع المدارس الموجود بالقرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع انفجار بمحول كهرباء بقرية "شيبه" بالزقازيق.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع انفجار بالمحول، تسبب في انهيار جزء من سور مجمع المدارس الموجود بالقرية، وجار انتداب معمل الأدلة الجنائية لبيان سبب الانفجار، فيما رجح مصدر أمني أن يكون الانفجار بسبب زيادة الأحمال، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.