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انفجار محول كهرباء يتسبب في انهيار سور مُجمع مدارس بالشرقية

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مصراوي Masrawy

انفجار محول كهرباء يتسبب في انهيار سور مُجمع مدارس بالشرقية

11:01 ص السبت 30 سبتمبر 2017

انفجار محول كهرباء يتسبب في انهيار سور مُجمع مدارس بالشرقية

انفجار محول كهرباء

الشرقية – فاطمة الديب:

وقع انفجار بمحول كهرباء قدره 500 كيلو فولت، بقرية "شيبة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأسفر عن انهيار جزء من سور مُجمع المدارس الموجود بالقرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع انفجار بمحول كهرباء بقرية "شيبه" بالزقازيق.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع انفجار بالمحول، تسبب في انهيار جزء من سور مجمع المدارس الموجود بالقرية، وجار انتداب معمل الأدلة الجنائية لبيان سبب الانفجار، فيما رجح مصدر أمني أن يكون الانفجار بسبب زيادة الأحمال، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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