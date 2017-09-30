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الجارلله عن استقرار سعر الجنيه: "مصر تتعافى"

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مصراوي Masrawy

الجارلله عن استقرار سعر الجنيه: " تتعافى"

11:08 ص السبت 30 سبتمبر 2017

أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية

كتبت- رنا أسامة:

قال أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، أن استقرار سعر الجنيه يجذب مُستثمرين جُدد إلى سوق الاستثمار المصري، الذي أكّد أنه يتعافى على نحو سريع، داعيًا قادتها إلى التحوّل من "المكتبية" إلى "الميدانية" لاغتنام مزيد من الفرص الاستثمارية.

وكتب الجارالله، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "استقرار الجنيه عند سعر صرف محدد معناه مستثمرين جدد يدخلون سوق الاستثمار المصري"، مُتابعًا "قلنا لكم مصر تتعافي وهذا ما يحدث وبشكل سريع.. المهم أن يتحول قادتها من مكتبيين إلى ميدانيين".

وأضاف "تراب مصر له ثمن وحتى زبالتها لها ثمن.. ألستم معي نريد مسوقين عظام لفرص مصر الاستثمارية".

وشهد سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي استقرارا نسببيًا منذ منتصف شهر مارس الماضي، حيث استقر عند مستوى 18 جنيهًا لمدة 4 أشهر قبل أن يتراجع خلال الشهرين الأخيرين إلى نحو 17.75 جنيه.

وأعلن البنك المركزي، في الثالث من نوفمبر الماضي، تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48 بالمئة ليسجل الدولار 13 جنيها في السوق الرسمية بالبنوك مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 بالمئة ارتفاعًا وانخفاضًا، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي وذلك من خلال آلية الإنتربنك.

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