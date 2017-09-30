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«التعبئة والإحصاء»: السيسي أول رئيس يتابع التعداد.. ويزور مبنى الجهاز

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«التعبئة والإحصاء»: السيسي أول رئيس يتابع التعداد.. ويزور مبنى الجهاز «التعبئة والإحصاء»: السيسي أول رئيس يتابع التعداد.. ويزور مبنى الجهاز

التحرير

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قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن جميع الوزارات شاركت في تعداد 2017، موضحا أنه خلال الأربع سنوات الماضية بذل جميع المشاركين في التعداد جهودا كبيرة لإتمامه على الوجه الأكمل.

ووجه الجندي، خلال كلمته باحتفالية إعلان التعداد السكاني لعام 2017، اليوم السبت، الشكر إلى كل من ساهم في خروج التعداد السكاني لعام 2017، قائلا: "شكرًا لشباب على إنجازهم هذا المشروع".

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وتابع: "الشباب كانوا يعملون لفترات تتجاوز 13 ساعة، وفي ظروف جوية مختلفة"، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح أول رئيس يزور مبنى الجهاز، لمتابعة الوضع بنفسه.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، سخر كل الامكانيات لإتمام عملية التعداد السكاني، مؤكدا أن تعداد السكان من الإنجازات التي حققتها مصر، والذي يثبت أنه إذا أرادت مصر تحقيق شيء فهي تستطيع.

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التحرير

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