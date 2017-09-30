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«التخطيط»: مصر أول دولة تجري تعدادا سكانيا

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«التخطيط»: مصر أول دولة تجري تعدادا سكانيا «التخطيط»: مصر أول دولة تجري تعدادا سكانيا

التحرير

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قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن 40 ألف شاب عملوا في التعداد السكاني، خلال العام الجاري، موضحة أن التعداد العمود الفقري لبناء الأمة وتنميتها.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر صحفي عن التعداد لعام 2017، اليوم السبت: "الزيادة المفرطة في السكان دون تغطية من الموارد تعرقل المشروعات التنموية"، موضحة أن  أول دولة أجرت تعدادا سكانيا، إذ كان أول تعداد في مصر، عام 1879 في عهد محمد علي باشا.

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وتابعت: "تعداد 2017 رقم 14 في التعدادات التي أجريت على مستوى العالم، وأول تعداد يستخدم الخرائط الإلكترونية".

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