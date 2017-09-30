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رحلة ناسا إلى المريخ للنساء فقط ولا مكان للرجال.. والجنس هو السبب

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مصراوي Masrawy

رحلة ناسا إلى المريخ للنساء فقط ولا مكان للرجال.. والجنس هو السبب

10:52 ص السبت 30 سبتمبر 2017

رحلة ناسا إلى المريخ للنساء فقط ولا مكان للرجال.. والجنس هو السبب

رحلة ناسا إلى المريخ للنساء فقط ولا مكان للرجال..

- مصراوي

أفادت تسريبات من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن رحلة مقبلة إلى كوكب المريخ، ستكون مكونة من طاقم نسائي بالكامل، لأسباب "جنسية".

ونقلت سكاي نيوز عربية، تصريحا نشرته صحيفة "ديلي ميل"، لرائدة الفضاء البريطانية هيلين شارمان، قالت فيه إنها لم تقرأ التقارير السرية، ولكن "ناسا" حذرت من أن الرجال والنساء في رحلة المريخ قد يمارسون الجنس مع بعضهم البعض، وذلك لطول مدة الرحلة.

وحسب التسريبات، فإن "ناسا" اعتبرت أن إرسال طاقم نسائي بالكامل هو "الحل الأفضل"، لأن النساء يعملن بشكل أفضل كفريق، كما أن نزاعهن على السلطة أقل من الرجال.

وتستغرق الرحلة إلى المريخ عاما ونصف العام، يتعرض فيها رواد الفضاء لإشعاعات كبيرة، ما يعني أنه إذا حملت إحدى رائدات الفضاء أثناء الوجود في المريخ، قد يكون التأثير كبيرا على صحة الجنين.

ولا تمنع "ناسا" ممارسة الجنس كليا في الفضاء، لكنها تفرض مواثيق المهنية والاحترام على كل رواد الفضاء.

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مصراوي Masrawy

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