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مد أجل الحكم على "مرسي وعكاشة" و23 آخرين في "إهانة القضاء" لـ 30 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

مد أجل الحكم على "مرسي وعكاشة" و23 آخرين في "إهانة القضاء" لـ 30 ديسمبر

10:58 ص السبت 30 سبتمبر 2017

الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي

كتب– عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، مد أجل الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، و23 آخرين في قضية "إهانة القضاء"، إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل.
تنعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق، وأسامة محمد علي.
والمتهمون في القضية هم: المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عمرو حمزاوي، والمحامي ممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ مقدم برامج بقناة 25، وأحمد حسن الشرقاوي صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وتوفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين سابقًا، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، والرئيس الأسبق، محمد مرسي، والمحامي أحمد أبو بركة، ووزير الشئون النيابية السابق، محمد محسوب.

وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: "إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".

كما نُسب للمتهمين: "الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".

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