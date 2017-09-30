"التعبئة والإحصاء": عدد السكان مصر في الداخل والخارج 104 مليون نسمة
"التعبئة والإحصاء": عدد السكان مصر في الداخل والخارج 104 مليون نسمة
10:47 ص السبت 30 سبتمبر 2017
عدد السكان مصر في الداخل والخارج
كتبت-نسمة فرج:
قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التعداد السكان في 18 إبريل 2017 بلغ أكثر من 94 مليون مصري بالداخل
مضيفا أن بحسب إحصائيات وزارة الخارجية أن هناك 9 ملايين مصري بالخارج ليصل عدد المصريين بالخارج والداخل أكثر من 104 مليون نسمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية والعربية، فى مقدمتها وكالة التعاون اليابانية "الجايكا"، ومعهد التخطيط العربى.
يذكر أن التعداد السكانى لمصر لعام 2017، هو التعداد الـ14 فى سلسلة التعدادات السكانية منذ أن بدأ تأريخ التعدادات السكانية عام 1982، وهو أول تعداد إلكترونى، تم تنفيذه فى الفترة من يناير- يوليو 2017، وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا مصحوبا بقاعدة بيانات ضخمة، من أجل مساعدة صناع القرار فى رسم السياسات والخطط المستقبلية للدولة.
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