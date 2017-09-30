المقاصة يسعى للهروب من كمين الداخلية.. وطنطا في مهمة صعبة أمام بتروجت

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كتب - عبد الرحمن مصطفى:

يواجه فريق مصر المقاصة، نظيره الداخلية، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، على ملعب الفيوم، لحساب الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق الفيومي، بقيادة مؤمن سليمان، في المركز السادس عشر بجدول المسابقة برصيد نقطة وحيدة، متساويًا مع فريق الداخلية بقيادة علاء عبدالعال، بنفس الرصيد ليصبح في المركز قبل الأخير بالجدول.

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وعلى الجانب الآخر يواجه فريق بتروجت نظيره طنطا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب السويس الجديد، في نفس الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

ويمتلك طنطا في رصيده 4 نقاط في المركز العاشر، بينما بتروجت في المركز التاسع بنفس الرصيد.