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جوارديولا يفضل تدريب إسبانيا على كتالونيا

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جوارديولا يفضل تدريب إسبانيا على كتالونيا جوارديولا يفضل تدريب إسبانيا على كتالونيا

التحرير

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أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على رغبته في تولي تدريب الإسباني في يوم من الأيام، وذلك حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن حوار المدرب الإسباني مع لاعب منتخب إنجلترا السابق جاري لينكر.

وقال جوارديولا، إنه يفضل تدريب المنتخب الإسباني عن نظيره الكتالوني في حال انفصلت عن إسبانيا، لرغبته الكبيرة في التدريب في إحدى البطولات الكبرى من أو اليورو.

وفي نفس الحوار، أوضح جوارديولا مازحًا للينكر، أنه عندما كان صغيرًا كان يجمع الكرات في الملعب وطلب من لينكر الحصول على قميصه ولكنه رفض ولن يسامحه على هذا الأمر.

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وبدوره رد عليه لينكر قائلًا إنه لم يكن يعرفه حينها لكونه امتلك الشعر على عكس هذه الأيام.

وأضاف لينكر، أنه في السابق كان يصعب على اللاعبين التفريط في قمصانهم حيث كان يطلب منهم العودة بها عقب المباريات والاحتفاظ بها طوال الموسم.

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التحرير

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