اليونايتد يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس

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يستقبل مانشستر يونايتد، اليوم السبت، نظيره كريستال بالاس، في تمام الساعة الرابعة على ملعب «أولد ترافورد» لحساب الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن المتصدر مانشستر سيتي، بينما يتذيل كريستال بالاس جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.

ولم يسبق لمانشستر يونايتد أن خسر أي مباراة أمام كريستال بالاس في 16 مباراة جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي، حيث حقق الشياطين الحمر 13 انتصارًَا وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ويعود آخر فوز لكريستال بالاس على مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عام 2011 بنتيجة (2-1) وعلى ملعب «أولد ترافورد» بالذات.

ويأمل اليونايتد في الفوز بمباراة اليوم لمعادلة رقمهم القياسي الخاص بتحقيق 19 نقطة بعد مرور 7 جولات، ذلك الرقم الذي تحقق مرتين عامي 1999 و2001.

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وتمكن رجال مورينيو من الفوز بجميع مبارياتهم الثلاث التي خاضوها هذا الموسم على ملعبهم في الدوري الإنجليزي بنتيجة (10-0) بمجموع تلك اللقاءات.

وسجل روميلو لوكاكو 6 أهداف في أول 6 مباريات له مع اليونايتد في الدوري، ويرغب في معادلة رقم أندرو كول القياسي الذي سجل 7 أهداف في أول 7 مباريات له مع الشياطين الحمر.

بل وسجل لوكاكو 19 هدفًا في آخر 21 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي أكثر بهدف من الرصيد التهديفي لفريق كريستال بالاس ككل في نفس الفترة.

ويعد كريستال بالاس أول فريق في الدوري الإنجليزي بجميع درجاته يخسر أول 6 مباريات في الموسم دون أن يسجل أي هدف.