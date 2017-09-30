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مورينيو: لا يمكن المخاطرة بإراحة لوكاكو

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مورينيو: لا يمكن المخاطرة بإراحة لوكاكو مورينيو: لا يمكن المخاطرة بإراحة لوكاكو

التحرير

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استثنى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نجم الشياطين الحمر، من المداورة خلال المباريات المقبلة.

وقال مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لا يمكن المخاطرة بإراحة المهاجم روميلو لوكاكو في مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حتى يعود السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من الإصابة ويصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق".

وتابع جوزيه مورينيو: "لا يمكنني التخلي عن المهاجم الوحيد في فريقي، لأنني لا أرغب في خسارة أي نقاط خلال الفترة المقبلة، أما بالنسبة لماركوس راشفورد فهو يلعب في مراكز أخرى أفضل من العمق الهجومي".

وتحدث مورينيو عن استدعاء روبرت مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، للوكاكو في مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات رغم ضمان الشياطين الحمر التأهل للمونديال بقوله: "لست مدرب بلجيكا، وكما لا أحب من أحد أن يتدخل في عملي فلن أتدخل في عمل الآخرين، قرار مشاركته بيد المدرب وحده ولديه مطلق الحرية".

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واختتم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد : "لوكاكو يتطور بصورة جيدة للغاية منذ بداية مسيرته الكروية، فهو يتعلم كثيرا ويحاول تجنب أخطائه السابقة، وهذا أمر جيد للغاية، خاصة وأنه صغير السن ولديه مساحة كبيرة ليصبح أفضل".

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره كريستال بالاس اليوم، السبت، على ملعب "أولد ترافورد" لحساب الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي بينما يقبع النسور في مؤخرة الجدول دون أي نقاط أو أهداف.

يذكر أن الدولي البلجيكي لوكاكو صاحب الـ24 عامًا، انضم إلى مانشستر يونايتد من إيفرتون بصفقة بلغت 75 مليون إسترليني بعد صراع مع تشيلسي على الظفر بخدماته.

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التحرير

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