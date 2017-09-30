«ستامفورد بريدج» يحتضن قمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريميرليج»

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يستقبل تشيلسي، اليوم السبت، نظيره مانشستر سيتي، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي، وذلك في تمام الساعة 6:30.

ويحتل مانشستر سيتي، صدارة جدول الترتيب برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن غريمه مانشستر يونايتد، بينما يوجد تشيلسي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

ويعد تشيلسي الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على مانشستر سيتي ذهابًا وإيابًا الموسم الماضي، وبشكل عام في آخر 20 مواجهة جمعت بين الفريقين في جميع المسابقات على ملعب ستامفورد بريدج فاز تشيلسي في 13 لقاء وتعادلا في 5 مباريات، وفاز مانشستر سيتي في مباراتين فقط.

ولم يخسر تشيلسي على ملعبه في آخر 12 مباراة في الدوري سوى مرة واحدة أمام بيرنلي في الجولة الافتتاحية لهذا الموسم وحقق البلوز 10 انتصارات.

ولم يفشل تشيلسي في تسجيل الأهداف على ملعبه تحت قيادة أنطونيو كونتي سوى مرة واحدة فقط في 28 مباراة وكان ذلك أمام آرسنال في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي منذ جولتين.

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وسيعول كونتي كثيرًا في مباراة اليوم على خدمات لاعبه إيدين هازارد الذي سجل 3 أهداف وصنع هدفين في آخر 5 مباريات خاضها أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وعلى الجانب الآخر يعد مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي ينجح في تسجيل 5 أهداف أو أكثر في 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، منذ أن حقق بلاكبيرن هذا الأمر في عام 1958.

ويأمل السيتي في معادلة رقمه القياسي الخاص بتحقيق 5 انتصارات متتالية خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي، وهو الرقم الذي حققه الفريق مرتين عامي 1912 و2015.

وواجه جوارديولا تشيلسي 7 مرات من قبل كمدرب لم ينجح في الفوز بأي منها باستثناء التغلب على البلوز، عندما كان مدربًا لبايرن ميونيخ في السوبر الأوروبي عام 2013.