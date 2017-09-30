أبو بكر الجندي: التعداد يصل إلى محطته النهائية بعد 4 سنوات

كتبت- ياسمين محفوظ ونسمة فرج:

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إعلان التعداد يصل إلى محطته النهائية والتي بدأت منذ أكثر 4 سنوات من خلال أليات غير مسبوقة في للإعلان عن النتائج .

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كلمته أن قرار المهندس أشرف العربي، وزير التخطيط السابق بتحويل التعداد من الورقي إلى الإلكتروني سهل مهمة التعداد، وجاءت الدكتورة هالة السعيد واستكلمت ما وضعه أشرف العربي من الخطة.

وأوضح أن التعداد الحالي للسكان شهد استخدام آليات غير مسبوقة للوصول للنتائج المنشودة، كما أوضح أنه خلال الأربع سنوات الماضية بذل جميع المشاركين في التعداد جهودا كبيرة لاستكماله على الوجه الأكمل.

جاء ذلك خلال الإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية والعربية، فى مقدمتها وكالة التعاون اليابانية "الجايكا"، ومعهد التخطيط العربى.

يذكر أن التعداد السكانى لمصر لعام 2017، هو التعداد الـ14 فى سلسلة التعدادات السكانية منذ أن بدأ تأريخ التعدادات السكانية عام 1982، وهو أول تعداد إلكترونى، تم تنفيذه فى الفترة من يناير- يوليو 2017، وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا مصحوبا بقاعدة بيانات ضخمة، من أجل مساعدة صناع القرار فى رسم السياسات والخطط المستقبلية للدولة.​