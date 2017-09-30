أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

أبو بكر الجندي: التعداد يصل إلى محطته النهائية بعد 4 سنوات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أبو بكر الجندي: التعداد يصل إلى محطته النهائية بعد 4 سنوات

10:37 ص السبت 30 سبتمبر 2017

أبو بكر الجندي: التعداد يصل إلى محطته النهائية بعد 4 سنوات

اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة

كتبت- ياسمين محفوظ ونسمة فرج:

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إعلان التعداد يصل إلى محطته النهائية والتي بدأت منذ أكثر 4 سنوات من خلال أليات غير مسبوقة في للإعلان عن النتائج .

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كلمته أن قرار المهندس أشرف العربي، وزير التخطيط السابق بتحويل التعداد من الورقي إلى الإلكتروني سهل مهمة التعداد، وجاءت الدكتورة هالة السعيد واستكلمت ما وضعه أشرف العربي من الخطة.

وأوضح أن التعداد الحالي للسكان شهد استخدام آليات غير مسبوقة للوصول للنتائج المنشودة، كما أوضح أنه خلال الأربع سنوات الماضية بذل جميع المشاركين في التعداد جهودا كبيرة لاستكماله على الوجه الأكمل.

جاء ذلك خلال الإعلان نتائج تعداد سكان لعام 2017، بحضور الرئيس عبد الفتاح والمهندس شريف إسماعيل بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية والعربية، فى مقدمتها وكالة التعاون اليابانية "الجايكا"، ومعهد التخطيط العربى.

يذكر أن التعداد السكانى لمصر لعام 2017، هو التعداد الـ14 فى سلسلة التعدادات السكانية منذ أن بدأ تأريخ التعدادات السكانية عام 1982، وهو أول تعداد إلكترونى، تم تنفيذه فى الفترة من يناير- يوليو 2017، وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا مصحوبا بقاعدة بيانات ضخمة، من أجل مساعدة صناع القرار فى رسم السياسات والخطط المستقبلية للدولة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هالة السعيد: اختلال التوزان بين الموارد والسكان يعرقل خطط التنمية

    أخبار

  • السيسي يشهد الإعلان عن نتائج التعداد الشامل للسكان والإسكان 2017

    أخبار

  • ​رئيس جهاز الإحصاء: إعلان نتيجة تعداد السكان لعام 2017 في 30 سبتمبر

    أخبار

  • "الجندي" يعلن الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المواليد والوفيات

    أخبار

إعلان

4aa0e0619a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة