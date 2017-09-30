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فيلم وثائقي عن تاريخ التعداد السكاني في مصر بحضور "السيسي"

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مصراوي Masrawy

فيلم وثائقي عن تاريخ التعداد السكاني في بحضور ""

10:31 ص السبت 30 سبتمبر 2017

التعداد السكاني في مصر بحضور السيسي

كتبت- ياسمين محفوظ:

شهد مؤتمر إعلان نتائج تعداد سكان مصر 2017، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عرض "فيلم وثائقي" والذي يوضح أن التعداد الحالي يمثل رقم 14 في تاريخ إجراء مصر لتعدادها السكاني مصر فضلا عن أنه أول تعداد الكتروني في تاريخ مصر، كما يوضح الفيلم أن عصر البطالمة شهد إنشاء مكتبة الاسكندرية التي كانت أول جهة تجري عملية التعداد السكاني لمصر، حيث تم استخدام 31 ألف خريطة و44 ألف تابلت 

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية إعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، و يحضر الاحتفال عدد من الوزراء والمحافظون، بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية والعربية، فى مقدمتها وكالة التعاون اليابانية "الجايكا"، ومعهد التخطيط العربى.​

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