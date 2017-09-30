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هالة السعيد: اختلال التوزان بين الموارد والسكان يعرقل خطط التنمية

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مصراوي Masrawy

هالة السعيد: اختلال التوزان بين الموارد والسكان يعرقل خطط التنمية

10:26 ص السبت 30 سبتمبر 2017

هالة السعيد: اختلال التوزان بين الموارد والسكان يعرقل خطط التنمية

هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة

كتبت- نسمة فرج:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنم تم إجراء أول تعداد سكاني في عام ١٨٩٧ وأن تعداد السكان لعام ٢٠١٧ يمثل نقلة نوعية في عملية اجراء التعدادات السكاني.

وأضافت هالة السعيد في مؤتمر عرض نتائج تعداد سكان مصر 2017، بحضور الرئيس عبد الفتاح والمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن 40 ألف شاب شاركوا في عملية التعداد الحالي وأن السكان هم أداة التقدم وإختلال التوازن بين الموارد والسكان أمر شديد الخطورة يعرقل مسيرة التنمية وخطط المشروعات.

وأشار وزير التخطيط إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية السكانية في يوليو من العام الحالي.​

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