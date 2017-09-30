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المرصد: مقتل 28 مدنيا في ضربات جوية على بلدة بمحافظة إدلب بسوريا

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مصراوي Masrawy

المرصد: مقتل 28 مدنيا في ضربات جوية على بلدة بمحافظة إدلب بسوريا

10:25 ص السبت 30 سبتمبر 2017

المرصد: مقتل 28 مدنيا في ضربات جوية على بلدة بمحافظة إدلب بسوريا

دمار بعد غارة جوية للقوات الروسية على جسر الشغور

دمشق – (أ ف ب):

قتل 28 مدنيا على الأقل ليل الجمعة السبت في غارات جوية على بلدة ارمناز في محافظة إدلب التي تعد بين مناطق خفض التوتر في شمال غرب سوريا، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان 12 قتيلا وردوا في حصيلة سابقة أعلنها مساء الجمعة المرصد الذي تعذر عليه تحديد ما إذا كان النظام السوري أو حليفته وراء الغارات على البلدة التي تبعد 20 كلم شمال غرب ادلب.

وكانت محافظة إدلب أُعلنت منطقة خفض توتر بموجب اتفاق في إطار محادثات أستانة برعاية روسيا وايران حليفتي النظام وتركيا الداعمة للمعارضة في امايو.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد ان الحصيلة في ارمناز هي الاكبر في هذه المحافظة منذ مطلع العام الحالي، باستثناء الهجوم بغاز السارين الذي نسب الى قوات النظام في خان شيخون واوقع 83 قتيلا في نيسان/ابريل الماضي.

وأشار عبد الرحمن إلى "تنفيذ الطائرات الحربية غارة ثانية استهدفت بلدة أرمناز بريف إدلب الشمالي الغربي، حيث قصفت الطائرات هذه مناطق تنفيذ الغارة الأولى، خلال عملية إنقاذ الجرحى وانتشال العالقين من تحت أنقاض المباني التي دمرتها الطائرات الحربية".

وتابع المرصد من جهة أخرى، أن 13 مدنيا آخرين قتلوا في عمليات قصف في مختلف مناطق المحافظة.

وتتعرض محافظة إدلب منذ أسبوعين لغارات روسية وآخرى سورية مكثفة ردا على هجوم بدأته فصائل جهادية في ريف محافظة حماة المجاورة، الذي يشكل مع إدلب جزءا رئيسياً من منطقة خفض التوتر.

هذا المحتوى من

AFP

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