ترامب يعلن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر المقبل
ترامب يعلن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر المقبل
10:14 ص السبت 30 سبتمبر 2017
مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي في واشنطن في 14 ح
(أ ف ب):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيعلن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) في أكتوبر المقبل بعد لقائه مرشحين محتملين.
تنتهي ولاية الرئيسة الحالية جانيت يلين في فبراير المقبل.
ولم يستبعد ترامب إعادة تعيين يلين الديموقراطية على رأس المصرف المركزي الأمريكي.
وقال أمام صحفيين في حديقة البيت الأبيض قبل مغادرته لتمضية عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه للجولف في نيوجيرسي "لقد عقدت أربعة اجتماعات... وسأتخذ قرارا في غضون اسبوعين أو ثلاثة".
والتقى الرئيس الأمريكي، الخميس، كيفن وارش المصرفي السابق لدى "مورجان ستانلي" والحاكم الأسبق للاحتياطي الفدرالي الذي استقال في العام 2011.
وكان يلين دافعت بشدة في أغسطس الماضي عن التشريع المالي الساري بعد الأزمة المالية في 2008 و2009، وهو موقف أعلنته في السابق لكنه اثار مخاوف حول فرصها في البقاء في منصبها.
كما تدور تكهنات حول المستشار الاقتصادي السابق للبيت الأبيض غاري كون كخلف محتمل ليلين لكن فرصه تراجعت حاليا على ما يبدو.
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