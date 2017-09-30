زلزال بقوة 4ر5 درجة يضرب مقاطعة سيتشوان الصينية.. ولا أنباء عن وقوع ضحايا

بكين – (أ ش أ):

ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر محافظة تشينغتشوان بمدينة قوانغيوان في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين .

وأفاد المركز الصيني لرصد الزلازل، في بيان رسمى اليوم السبت، بأنه تم رصد مركز الزلزال على عمق نحو 13 كيلومترا عند التقاء خط عرض 32.27 درجة شمالا وخط طول 105.0 درجة شرقا.

ولم تذكر وكالة أنباء شينخوا الرسمية التى نقلت الخبر أية معلومات حتى الآن عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية نتيجة الزلزال.