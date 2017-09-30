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كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان أول تدريبات للدفاع الجوي

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مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان أول تدريبات للدفاع الجوي

10:11 ص السبت 30 سبتمبر 2017

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان أول تدريبات للدفاع الجوي

قوات كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية

سول - ( دب ا):

أجرت قوات كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية أول تدريب دفاع جوى مشترك قصير المدى، وسط تهديدات متزايدة من .

ووفقا لبيان لقيادة المحيط الهادئ الأمريكية (أوسباكوم)،شاركت في هذا التدريب وحدة الدفاع الجوى فى كوريا الجنوبية وجنود من " الكتيبة السادسة، فوج المدفعية الجوية 52، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وجرى التدريب مؤخرا في بوشيون، شمال سيول، ولم يحدد البيان موعد اجراء التدريب .

وأضاف البيان " التمرين الميدانى سمح لكوريا الجنوبية والقوات الأمريكية بأن تصبح على دراية بانظمة الأسلحة والقدرات الخاصة لكل جانب، بهدف نهائى يتمثل في بناء شراكة دائمة بين الوحدتين".

وتعد هذه المرة الأولى التى تجري فيها الدولتان الحليفتان تدريبا قصير المدى في مجال الدفاع الجوى فى كوريا الجنوبية.

ويهدف الدفاع الجوي قصير المدى، المعروف أيضا باسم "شوراد"، إلى التصدي بفعالية للتهديدات الجوية على ارتفاعات منخفضة في الداخل، مثل الطائرات النفاثة والطائرات المروحية وطائرات النقل الكورية الشمالية.

وقالت اوسباكوم إن "الوحدات تخطط لمزيد من الفعاليات التدريبية المشتركة لتوسيع نطاق فهمها وتعزيز علاقتها الجديدة".

يأتي هذا التدريب على خلفية التهديدات التي تشكلها التجارب الصاروخية والنووية التي تجريها كوريا الشمالية.

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