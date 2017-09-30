مقتل عامل في تجدد خصومة ثأرية بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قُتل عامل، اليوم السبت، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بناحية قرية النغاميش بمحافظة سوهاج.

تلقى مركز شرطة دار السلام، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "أحمد الضبع عليو" 65 عامًا، عامل، ويقيم بناحية النغاميش دائرة المركز " ينتمي لعائلة "الصمودة" جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالصدر.

بسؤال نجل شقيقه "عباس جادالكريم عليو"، 35 عامًا عامل، اتهم كلاً من: "ف. ع. أ"، "ع. إ. ع"، "أ. إ. ع"، "م. أ. ع.، "ا. ف. أ" ينتمون لعائلة "أحمد" بالتعدي عليه وإطلاق الأعيرة النارية مما أدي لإصابته ووفاته بسبب خلافات سابقة بين العائلتين فـي المحضر رقم 460 إداري المركز لسنة 2013 والناتج عنها مقتل أحمد أبوبكر محمد، واتهم فـي مقتله علي أحمد الضبع وشقيقه "رمضان".

تم ضبط المتهمين، وإخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.